Il Saarbrücken guarda al Calcio Napoli | la rivoluzione firmata Salvo Pitino

Con la riforma dello statuto e il progetto Virage Est – Zukunft Blau Schwarz, il club tedesco si ispira al modello De Laurentiis per costruire un futuro di professionalità, passione e grandi sogni, come il Calcio Napoli. Emozioni forti e un passo storico per il 1. FC Saarbrücken. Nell’assemblea straordinaria dei soci, il club tedesco . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Saarbrücken guarda al Calcio Napoli: la rivoluzione firmata Salvo Pitino

Contenuti che potrebbero interessarti

Da calcio a cultura urbana, a Napoli Red Bull King d'o Rione - Una piazza iconica, il cuore della città che batte al ritmo del calcio di strada, e una sfida tra quartieri che ha unito sport, appartenenza e spettacolo: così si è chiusa la prima edizione di Red ... Da ansa.it