Il romagnolo la lingua poetica dei detti popolari e dei modi di dire | una serata di approfondimento
I detti popolari, i modi di dire e i proverbi sono diffusi in ogni dialetto e in ogni lingua e guidano negli anfratti più nascosti della cultura e della storia popolare da cui hanno origine. Quelli usati in Romagna hanno una loro precisa origine e spesso prendevano spunto da eventi quotidiani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Romagnolo, una lingua da mantenere viva - I nostri nonni rischiano di essere gli ultimi a parlarlo: tocca alle nuove generazioni impedire la scomparsa della tradizione orale Il dialetto romagnolo riuscirà a sopravvivere allo scorrere del ... Come scrive ilrestodelcarlino.it