Il responsabile territoriale lascia il Psi
Giuseppe Piscitelli, responsabile territoriale del Psi di Maddaloni e Valle di Suessola, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Direzione e dal partito del Psi Federazione di Caserta."E' una decisione sofferta, ma non posso accettare scelte calate dall'alto che nulla hanno a che vedere con i.
