Il regalo della prof | tre case in beneficenza
di Laura Guerra Ci sono gesti che non fanno rumore, ma cambiano tutto. Scelgono la via silenziosa dell’amore concreto, e con il tempo diventano rifugio, conforto, rinascita. È la storia di Rosanna Guidetti, stimata professoressa di matematica del Bassi Burgatti di Cento che si lega a quella del Servizio accoglienza alla vita con un gesto d’amore che è andato oltre la morte. Riservata, rigorosa, ma con uno sguardo che andava oltre lavagne e numeri, Guidetti ben 20 anni fa mise nero su bianco il suo testamento, affidò le sue volontà a una collega fidata che già faceva parte del Sav che dal ‘79 si prende cura di mamme e bambini, italiane o al momento per lo più straniere, provenienti da situazioni di disagio famigliare e sociale o vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
