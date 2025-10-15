Milano – Nelle foto sui social compariva sempre con la sua inseparabile cagnolina Bianca. Gli scatti sul profilo Instagram raccontano delle vacanze al mare e dei viaggi di lavoro a Parigi e Cannes. Pamela Genini, la ventinovenne assassinata dal compagno Gianluca Soncin nell'appartamento su due livelli in cui viveva in via Iglesias, a Milano, aveva un passato e un presente nell'alta moda e nel mondo del lusso. Con una comparsata in una trasmissione televisiva. Pamela Genini e quell’ultimo disperato tentativo di salvarsi dal fidanzato. La polizia al citofono e la parola in codice: “Glovo” Le passerelle e l'esordio in tv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il reality show, l'alta moda e l'agenzia di case di lusso: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin