Il Re è nudo Musica dal vivo in cinque sere
Tutti pronti a partecipare. Tornano " Le notti dell’underground- Festival di Re Nudo "; due progetti firmati Re Nudo che mirano a creare spazi accessibili e autentici, dove arte, musica e pensiero tornano a essere un’esperienza condivisa e un mezzo di trasformazione, all’insegna della cultura aperta a tutti. Il workshop "Un futuro bifronte scenari sul domani" sarà alla Fabbrica del Vapore; il "Live Music Club" serate dedicate alla musica indipendente e d’autore si terrà al Circolo Culturale Area di Carugate. Pollini spiega: "In un panorama musicale dominato da mega-eventi e biglietti dai prezzi inaccessibili, Re Nudo torna alle origini con una rassegna di cinque serate a ingresso gratuito dedicate alla musica dal vivo, e alla cultura in generale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando il ballo incontra la musica, nasce una brillantezza unica che illumina la pista. Scarpa personalizzata in raso nudo, impreziosita da una pioggia di strass aurora boreale per far risplendere ogni tuo passo. Un modello pensato per chi vuole distingue - facebook.com Vai su Facebook