Tutti pronti a partecipare. Tornano " Le notti dell’underground- Festival di Re Nudo "; due progetti firmati Re Nudo che mirano a creare spazi accessibili e autentici, dove arte, musica e pensiero tornano a essere un’esperienza condivisa e un mezzo di trasformazione, all’insegna della cultura aperta a tutti. Il workshop "Un futuro bifronte scenari sul domani" sarà alla Fabbrica del Vapore; il "Live Music Club" serate dedicate alla musica indipendente e d’autore si terrà al Circolo Culturale Area di Carugate. Pollini spiega: "In un panorama musicale dominato da mega-eventi e biglietti dai prezzi inaccessibili, Re Nudo torna alle origini con una rassegna di cinque serate a ingresso gratuito dedicate alla musica dal vivo, e alla cultura in generale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il Re è nudo". Musica dal vivo in cinque sere