Il quarto corpo restituito da Hamas è di un palestinese non di un ostaggio israeliano | l’errore dei miliziani e le accuse all’Idf

Uno dei quattro corpi consegnati martedì da Hamas all’Idf non apparterebbe a uno degli ostaggi israeliani morti a Gaza, bensì a un cittadino palestinese non identificato. Lo scrive il Times of Israel, che ha ricostruito la vicenda e tentato di risalire alla reale identità del cadavere. Nel corso della giornata, le indiscrezioni di stampa hanno trovato una conferma ufficiale. A darla è stato il dottor Chen Kugel, direttore dell’Istituto nazionale israeliano di medicina legale, secondo cui il quarto corpo arrivato ieri dalla Striscia di Gaza «non è associato a nessuno dei prigionieri deceduti». Il rapimento a Jabalia. 🔗 Leggi su Open.online

