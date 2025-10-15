Il Quartetto Eos in concerto a Pescara con le musiche di Beethoven e Ciurlionis

Venerdì 17 ottobre 2025, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il concerto del Quartetto Eos. La formazione, vincitrice del primo premio all'Orpheus Chamber Music Competition di Winterthur nel 2020, eseguirà il Quartetto in Do minore di M. K. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

