Impresa sportiva del Qatar che, battendo 2-1 l'Arabia Saudita a Doha, si è qualificato ai Mondiali per la prima volta per meriti sportivi (nel 2022 il Qatar ha giocato la Coppa del mondo in quanto paese ospitante della competizione). E l'allenatore, lo spagnolo Julen Lopetegui, ha festeggiato danzando con i suoi giocatori: "Il mister è in modalità fiesta", ha scritto l'account della federazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il Qatar si qualifica ai Mondiali: l'allenatore esulta così

