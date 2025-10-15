Il Qatar si qualifica ai Mondiali | l' allenatore esulta così
Impresa sportiva del Qatar che, battendo 2-1 l'Arabia Saudita a Doha, si è qualificato ai Mondiali per la prima volta per meriti sportivi (nel 2022 il Qatar ha giocato la Coppa del mondo in quanto paese ospitante della competizione). E l'allenatore, lo spagnolo Julen Lopetegui, ha festeggiato danzando con i suoi giocatori: "Il mister è in modalità fiesta", ha scritto l'account della federazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Il CT del Qatar festeggia la qualificazione della propria nazionale al prossimo mondiale danzando davanti alla squadra e alla delegazione qatariota #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Buonanotte da Julen Lopetegui e da tutta la sua gioia per la qualificazione al Mondiale del suo Qatar. L’anno prossimo vedremo anche lui, che fu vicino al Milan nel maggio 2024, in America del Nord. - X Vai su X
Mondiali: il Qatar si qualifica per la Coppa del Mondo 2026 - Il Qatar si è qualificato per la Coppa del Mondo 2026 con una vittoria casalinga 2- Riporta msn.com
Capo Verde ai Mondiali: è la nazione più piccola della storia a qualificarsi trascinata dall'ex Verona Livramento - Capo Verde ai Mondiali 2026, superato in classifica il blasonato Camerun: decisivi i gol dell'attaccante ex Verona, Livramento ... Si legge su sport.virgilio.it
Storica qualificazione ai Mondiali per Capo Verde, è il Paese più piccolo nella storia - Dopo Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria e Ghana, un'altra nazionale africana si qualifica per i Mondiali del 2026. Segnala msn.com