Il punto prelievi andrà alla Casa di Comunità
Al posto del padiglione A del centro fieristico si sta erigendo, giorno dopo giorno, la struttura che ospiterà la nuova casa di comunità in via Risorgimento a Faenza. Circa 800 metri quadri di stabile su due piani che entro la seconda metà del 2026 solo al pian terreno ospiteranno tre ambulatori per la medicina generale, il punto unico di accesso, gli spazi per l’infermieristica, la parte amministrativa e il punto prelievi che dalla Filanda sarà trasferito proprio nel nuovo stabile. Un cantiere da oltre 2 milioni di euro finanziato dal Pnrr che sta procedendo "secondo cronoprogramma - afferma Donatina Cilla, direttrice del distretto sanitario faentino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
APERTO NUOVO PUNTO PRELIEVI LAB33 A PERIGNANO Venerdì 10 ottobre è stato inaugurato a Perignano c/o la Farmacia Bruschini – Studi Medici, 1° piano, il nuovo Punto Prelievi Lab33 dedicato a cittadini e aziende del territorio. Presenti il sindaco e l’a - facebook.com Vai su Facebook
Punto prelievi Asl al Baldaccio: via ai lavori per la pensilina che collegherà alla Casa di comunità - Ecco come sarà l'area una volta collegata la Casa di comunità in via di realizzazione e il Punto prelievi che si trova all'interno dell'edificio un tempo collegato al parche ... Riporta corrierediarezzo.it
Casa della Comunità, totem al punto prelievi - Da domani entrerà in funzione presso il punto prelievi della Casa della Comunità di Bondeno, il totem per la gestione degli accessi secondo l’appuntamento erogato. Da ilrestodelcarlino.it
Nuovo totem al punto prelievi. Gestirà gli accessi e le code - Dal 19 febbraio entrerà in funzione presso il Punto Prelievi della Casa della Comunità di Bondeno il totem per... Si legge su ilrestodelcarlino.it