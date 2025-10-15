Il punto prelievi andrà alla Casa di Comunità

Al posto del padiglione A del centro fieristico si sta erigendo, giorno dopo giorno, la struttura che ospiterà la nuova casa di comunità in via Risorgimento a Faenza. Circa 800 metri quadri di stabile su due piani che entro la seconda metà del 2026 solo al pian terreno ospiteranno tre ambulatori per la medicina generale, il punto unico di accesso, gli spazi per l’infermieristica, la parte amministrativa e il punto prelievi che dalla Filanda sarà trasferito proprio nel nuovo stabile. Un cantiere da oltre 2 milioni di euro finanziato dal Pnrr che sta procedendo "secondo cronoprogramma - afferma Donatina Cilla, direttrice del distretto sanitario faentino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

