Il proprietario del Brighton | Liga e Serie A sono arretrate rispetto alla Premier per questo giocano all’estero

Il proprietario del Brighton & Hove Albion, Tony Bloom, si è detto contrario all’idea di disputare partite di Premier League all’estero, sostenendo che gli altri campionati stanno adottando questa strategia solo perché «stanno rimanendo indietro » rispetto al massimo torneo inglese. La Liga spagnola vuole organizzare a dicembre una partita tra Barcellona e Villarreal a Miami, mentre Milan e Como prevedono di disputare la loro sfida di Serie A a Perth, in Australia, il prossimo febbraio. La Uefa ha «acconsentito con riluttanza» a queste iniziative, in attesa che la Fifa finalizzi un nuovo regolamento sulle gare domestiche giocate all’estero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il proprietario del Brighton: «Liga e Serie A sono arretrate rispetto alla Premier per questo giocano all’estero»

