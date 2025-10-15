Il progetto che rivoluzionerà una piazza in centro a Milano | verde aree pedonali e spazio per i cittadini

Restituire a una piazza di Milano la sua funzione originaria: incontro, sosta e relazione per studenti e lavoratori. Un progetto, quello che verrà presentato in Commissione urbanistica al Municipio 1, che punta a fondere innovazione e sostenibilità ridando uno spazio della città ai cittadini. È. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

