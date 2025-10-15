Il professor Paolo Sossai Eccellenza d' Italia 2025 | per 16 anni è stato primario ad Urbino

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urbino, 15 ottobre 2025 - Eccellenza d’Italia 2025 per aver reso onore al suo ruolo di medico. E’ questo il prestigioso riconoscimento assegnato a Roma al professor Paolo Sossai, originario di Belluno ma urbinate di adozione, da AssoTutela e dal suo presidente, Michel Emi Maritato. La premiazione ha voluto ricordare anche tre storici magistrati che hanno perso la vita nella lotta alla mafia: Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono stati premiati numerosi magistrati che sono in prima linea nella lotta per la legalità e le più alte cariche delle Forze Armate e di tutti gli organi di Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il professor paolo sossai eccellenza d italia 2025 per 16 anni 232 stato primario ad urbino

© Ilrestodelcarlino.it - Il professor Paolo Sossai "Eccellenza d'Italia 2025": per 16 anni è stato primario ad Urbino

Approfondisci con queste news

professor paolo sossai eccellenzaIl professor Paolo Sossai "Eccellenza d'Italia 2025": per 16 anni è stato primario ad Urbino - Oggi direttore del dipartimento sanità delle maxiemergenze di Modena e docente universitario a Camerino, è stato premiato a Roma per aver reso onore al suo ruolo ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Professor Paolo Sossai Eccellenza