Il professor Paolo Sossai Eccellenza d' Italia 2025 | per 16 anni è stato primario ad Urbino
Urbino, 15 ottobre 2025 - Eccellenza d’Italia 2025 per aver reso onore al suo ruolo di medico. E’ questo il prestigioso riconoscimento assegnato a Roma al professor Paolo Sossai, originario di Belluno ma urbinate di adozione, da AssoTutela e dal suo presidente, Michel Emi Maritato. La premiazione ha voluto ricordare anche tre storici magistrati che hanno perso la vita nella lotta alla mafia: Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono stati premiati numerosi magistrati che sono in prima linea nella lotta per la legalità e le più alte cariche delle Forze Armate e di tutti gli organi di Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
