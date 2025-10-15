Il principe Harry è ferito e sconvolto | i retroscena sul video girato da Meghan Markle vicino al tunnel dell’Alma dove è morta Lady Diana a Parigi

Parigi non è stata una delle scelte migliori per Meghan Markle. Da quando la moglie del principe Harry è stata nella capitale francese per partecipare alla sfilata di Balenciaga, le sue apparizioni sui social si sono trasformate in boomerang a orologeria. A generare più critiche è stata la clip apparsa per 24 ore sulle stories del suo profilo Instagram. Il video, creato per celebrare il lusso di un viaggio in limousine con i piedi appoggiati sul sedile di fronte, avrebbe incluso un passaggio davanti ai luoghi iconici della capitale francese; peccato che tra questi si scorgesse quello che fu il tragico scenario dell’incidente costato la vita a sua suocera, Lady Diana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

