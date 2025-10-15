Il Principe della Follia | la lettera d' amore di Dario D' Ambrosi alla diversità in una clip in anteprima esclusiva del film

Tra i film della Festa di Roma 2025, Il Principe della Follia avrà la sua giornata il 21 ottobre. Diretto da Dario D'Ambrosio, fondatore del Teatro Patologico, parla della disabilità fisica e psichica invitando lo spettatore ad andare oltre i pregiudizi. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il Principe della Follia: la lettera d'amore di Dario D'Ambrosi alla diversità in una clip in anteprima esclusiva del film

Scopri altri approfondimenti

Fai credere all’interlocutore che potresti scatenare l’inferno contro di lui, e vincerai senza combattere. Si chiama “teoria del matto” messa a fuoco da Macchiavelli (1513) ne “Il Principe” (il sovrano simula la follia per intimidire i nemici), adottata da Nixon, nel sa - facebook.com Vai su Facebook

Il Principe della Follia: prenota il tuo biglietto per l'unica proiezione del film! - Martedì 21 ottobre alle ore 21 presso il MAXXI di Roma, si svolgerà l'unica proiezione di Il Principe della Follia, il film diretto da Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, è ispirato a un ... Scrive comingsoon.it

Il principe della follia, il film scritto e diretto da Dario D’Ambrosi in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma - La vicenda de “Il principe della follia” trae origine da un incontro realmente avvenuto nel 1979, durante il ricovero dell’autore presso il manicomio “Paolo Pini” di Milano, dove D’Ambrosi conobbe un ... Secondo ilmessaggero.it

Il Principe della Follia - Il Principe della Follia, scheda del film di Dario D'Ambrosi, con Stefano Zazzera, Carla Chiarelli e Mauro Cardinali, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere ... Riporta comingsoon.it