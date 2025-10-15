Il primo summit mondiale sulla tratta di esseri umani il femminicidio e la violenza di genere

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriveranno a Palermo il 16 ottobre per ambientarsi con la città, ma entreranno nel vivo dei lavori venerdì 17 per proseguire sabato 18 Ottobre, i partecipanti al primo “Vertice mondiale sulla tratta di esseri umani, il femminicidio e la violenza di genere”, in programma all'Astoria Palace Hotel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

primo summit mondiale trattaA Palermo, dal 17 al 18 ottobre, all’Astoria Palace Hotel, il primo “Summit mondiale sulla tratta di esseri umani” - Un evento che si svolgerà in concomitanza con la “Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani” Attesi esperti globali, rappresentanti governativi, leader religiosi, vittime di violenza, ricercat ... Si legge su blogsicilia.it

primo summit mondiale trattaTurismo, dal summit mondiale nuovi investimenti in Italia - Otto miliardi di euro di investimenti in Italia: sono gli effetti concreti del primo Global Summit del World Travel & Tourism Council a ... italpress.com scrive

Roma capitale del turismo globale: al via il primo WTTC Global Summit in Italia - Il 29 e 30 settembre la città ospita il primo WTTC Global Summit mai organizzato in Italia, un appuntamento che porta nella Capitale oltre ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Summit Mondiale Tratta