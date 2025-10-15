Il primo summit mondiale sulla tratta di esseri umani il femminicidio e la violenza di genere
Arriveranno a Palermo il 16 ottobre per ambientarsi con la città, ma entreranno nel vivo dei lavori venerdì 17 per proseguire sabato 18 Ottobre, i partecipanti al primo “Vertice mondiale sulla tratta di esseri umani, il femminicidio e la violenza di genere”, in programma all'Astoria Palace Hotel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Istituto "Luigi Einaudi" Roma. . Next Gen AI - Primo summit internazionale sull'AI nelle scuole svolti a Napoli dal 8 al 13 Ottobre. Grazie alle nostre bravissime Aurora Celsi, Martina Marcaccini, Giulia Spagnoli e Ludovica Rossi, che hanno partecipato al MediaL - facebook.com Vai su Facebook
Qui il mio intervento nella giornata conclusiva di "Next Gen AI", primo summit internazionale sull'intelligenza artificiale nella scuola. ? https://youtube.com/live/LN_v2T5jsqw?feature=shared… #scuola #mim #nextgenai #IntelligenzaArtificiale #AI @MIsocialT - X Vai su X
A Palermo, dal 17 al 18 ottobre, all’Astoria Palace Hotel, il primo “Summit mondiale sulla tratta di esseri umani” - Un evento che si svolgerà in concomitanza con la “Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani” Attesi esperti globali, rappresentanti governativi, leader religiosi, vittime di violenza, ricercat ... Si legge su blogsicilia.it
Turismo, dal summit mondiale nuovi investimenti in Italia - Otto miliardi di euro di investimenti in Italia: sono gli effetti concreti del primo Global Summit del World Travel & Tourism Council a ... italpress.com scrive
Roma capitale del turismo globale: al via il primo WTTC Global Summit in Italia - Il 29 e 30 settembre la città ospita il primo WTTC Global Summit mai organizzato in Italia, un appuntamento che porta nella Capitale oltre ... Riporta tgcom24.mediaset.it