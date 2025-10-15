Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 15 Ottobre 2025 si attesta a 0,1268 €kWh. Analizzando la giornata precedente, il 14 Ottobre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,1089 €kWh (registrato alle ore 4), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1633 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e delle prime ore del mattino (in particolare tra le 3 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8 e le 10. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 15102025 0,1268 +0,0026 14102025 0,1242 +0,0015 13102025 0,1237 -0,0009 12102025 0,1246 +0,0019 11102025 0,1227 +0,0056 10102025 0,1171 +0,0157 09102025 0,1014 -0,0181 08102025 0,1195 -0,0048 07102025 0,1243 +0,0120 06102025 0,1121 +0,0148 05102025 0,0973 -0,0128 04102025 0,1101 +0,0133 03102025 0,0968 +0,0086 02102025 0,0882 -0,0026 01102025 0,0908 -0,0024 30092025 0,0932 +0,0018 29092025 0,0914 +0,0019 28092025 0,0895 -0,0012 27092025 0,0907 +0,0022 26092025 0,0885 -0,0018 25092025 0,0903 +0,0021 24092025 0,0882 -0,0013 23092025 0,0895 +0,0007 22092025 0,0888 -0,0011 21092025 0,0899 +0,0008 20092025 0,0891 -0,0019 19092025 0,0910 +0,0015 18092025 0,0895 -0,0012 17092025 0,0907 +0,0011 16092025 0,0896 -0,0010 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1097 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1194 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

