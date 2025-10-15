Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per tutte le famiglie italiane, soprattutto in un periodo di forte attenzione ai costi domestici. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di stimare con maggiore precisione la spesa in bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (valore di settembre 2025, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

