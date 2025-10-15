Il prestigio autentico della natura un pranzo intreccerà l’identità dei vini con la creatività dello chef Mattia Borroni

Domenica 19 ottobre, alle 13, l’azienda agricola Ronchi di Castelluccio ospiterà nella tenuta di Modigliana l’evento ‘Prestigio autentico della natura’, un pranzo su prenotazione che intreccerà l’identità dei suoi vini con la creatività dello chef Mattia Borroni del ristorante Alexander di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

