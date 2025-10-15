Il prestigio autentico della natura un pranzo intreccerà l’identità dei vini con la creatività dello chef Mattia Borroni
Domenica 19 ottobre, alle 13, l’azienda agricola Ronchi di Castelluccio ospiterà nella tenuta di Modigliana l’evento ‘Prestigio autentico della natura’, un pranzo su prenotazione che intreccerà l’identità dei suoi vini con la creatività dello chef Mattia Borroni del ristorante Alexander di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Noi di Marinè Positano siamo dalla parte dei negozianti. Crediamo nel valore dell’esclusività e nel rispetto del commercio autentico. Non competiamo con i nostri partner: li sosteniamo, li valorizziamo. È per questo che realtà di prestigio del panorama moda ci - facebook.com Vai su Facebook