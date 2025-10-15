Il presidente Gabrielli rilancia il Cittadella | Ora avanti così per i playoff

Nel mirino l'Ospitaletto, negli occhi ancora il gioiello di Diaw. Il successo contro la Triestina ha restituito ossigeno e fiducia all’ambiente granata. Dopo settimane di tensione e risultati poco positivi, il Cittadella è tornato a vincere al Tombolato, rompendo un digiuno che stava pesando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it