Il premio Mazzinghi al campione di motociclismo Giacomo Agostini
Pontedera, 15 ottobre 2025 – Sarà dunque il grande campione di motociclismo Giacomo Agostini a ricevere l’ambito premio Sandro Mazzinghi, giunto alla 4a edizione. GIOVANNI BOZZETTI PRESIDENTE FONDAZIONE FIERA GIACOMO AGOSTINI Il nome è stato svelato durante la tradizionale conferenza stampa, che si è tenuta a mezzogiorno di stamani, mercoledì 15 ottobre, nella sala consiliare del comune di Pontedera. La cerimonia di premiazione è fissata per lunedì 27 ottobre alle 18 nella sala principale del Teatro Era a Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
