Il pragmatismo di Gattuso ha pagato finora

Prima del doppio impegno contro Estonia e Israele, il commissario tecnico Rino Gattuso aveva motivato le sue scelte di convocazione con la volontà di giocare in maniera diversa le due partite. Tra i convocati, Nicolussi Caviglia e Cambiaghi erano alla prima chiamata in azzurro, mentre Gabbia e Cristante, esclusi dal gruppo a settembre, erano di rientro. Gli infortuni di Politano e Zaccagni hanno aperto al ritorno in nazionale anche di Spinazzola e alla prima convocazione per Roberto Piccoli. CONTRO L'ESTONIA: 4-4-2? 3-2-5 Nella prima delle due partite, a Tallin contro la modesta Estonia, Gattuso ha proposto la stessa Italia vista un mese fa a Bergamo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il pragmatismo di Gattuso ha pagato (finora)

