Il potere della routine | abitudini sane per serenità mentale

Spesso associamo la parola “routine” alla noia, alla ripetitività, quasi fosse una gabbia. Eppure, dal punto di vista psicologico, la routine rappresenta una base sicura, un’ancora che ci protegge dall’imprevedibilità e riduce il sovraccarico mentale. Quando sappiamo cosa aspettarci, il nostro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

