Il Portogallo si è dovuto aspettare dopo aver frustrato il pareggio dell’Ungheria

2025-10-14 23:03:00 Il web non parla d’altro: Stasera si è svolto l’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali europei prima del ritorno del calcio nazionale, con un’altra manciata di squadre in grado di assicurarsi un posto al torneo della prossima estate. L’Inghilterra era in campo contro la Lettonia, sapendo che una vittoria avrebbe dato loro un passaggio sicuro attraverso l’Oceano Atlantico, mentre erano coinvolti anche i pesi massimi Spagna, Portogallo e Italia. Cristiano Ronaldo e compagni affrontavano l’Ungheria con la possibilità di passare al torneo principale, gli italiani ospitavano Israele e la Roja affrontava la Bulgaria in casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com