Il Ponte di Allenby | unica apertura al mondo per i palestinesi e simbolo del controllo israeliano

Il valico di frontiera di Allenby, situato a Sud della Valle del Giordano tra Cisgiordania e Giordania, è l’unica via d’ ingresso ed uscita per tre milioni di palestinesi della Cisgiordania verso il mondo esterno. Il 18 Settembre 2025, in seguito all’uccisione di soldati israeliani da parte di un’autista giordano nei pressi del valico, Israele ha deciso di chiudere il valico per un tempo indefinito fino a nuovo avviso, non lasciando più passare aiuti umanitari provenienti dalla Giordania in direzione Gaza e non permettendo ai palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme Est di uscire ed entrare nel proprio Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Ponte di Allenby: unica apertura al mondo per i palestinesi e simbolo del controllo israeliano

Sette attivisti italiani rientrano a Fiumicino tra abbracci, lacrime e accuse contro Israele. Altri 131 partecipanti alla flottiglia sono stati espulsi e trasferiti in Giordania attraverso il ponte Allenby ? https://l.euronews.com/rYnW - X Vai su X

*++ Media, 131 attivisti della Flotilla espulsi in Giordania ++* Attraverso il ponte di Allenby (ANSA) L'agenzia di stampa statale giordana riferisce che oggi 131 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi da Israele in Giordania attraverso il ponte di Allenby. - facebook.com Vai su Facebook

L'attacco sul ponte della pace: uccisi due soldati israeliani - Il ponte Allenby, in Giordania noto come ponte di Re Hussein, attraversa il fiume Giordano nei pressi della città di Gerico in Cisgiordania e della città di al Karameh in Giordania. Scrive ilfoglio.it