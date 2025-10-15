Il Policlinico di Messina dedica un' aula a Carlo Trovato il suo nome accompagnerà i futuri medici
Da ieri, un'aula del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico di Messina porta il nome del catanese Carlo Trovato. Carlo, medico in formazione, aveva solo 26 anni quando ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 114, il 6 luglio 2023. L'aula, destinata agli specializzandi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
