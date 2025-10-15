Arezzo, 15 ottobre 2025 – Dopo una stagione di grandi successi e serate sold out, il mitico Piper Club è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia con l’apertura ufficiale della nuova stagione 2526. L’appuntamento più atteso è quello con la serata originale dedicata agli Over 40, il format originale per gli amanti degli indimenticabili anni ’90. Un viaggio nel tempo tra i brani dance, pop e italiani che hanno fatto ballare intere generazioni, da Corona a Gigi D’Agostino, da 883 a Haddaway, da Jovanotti ai grandi successi internazionali che ancora oggi fanno vibrare la pista. Dietro la consolle, per la prima data, si alterneranno i DJ storici del Piper Club e del Porto Club insieme a ospiti speciali e nuovi volti della scena musicale, pronti a portare una ventata di freschezza e originalità a un evento che ha già fatto la storia del divertimento Casentinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Piper Club di Strada in Casentino riaccende le luci