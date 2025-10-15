Il Piemonte approva il nuovo piano triennale contro bullismo e cyberbullismo

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato ieri, martedì 14 ottobre, il nuovo piano triennale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.Un atto politico e concreto, fortemente voluto dall'assessora regionale all'Istruzione Elena Chiorino, che conferma la volontà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

piemonte approva nuovo pianoBullismo e cyberbullismo, il Piemonte non resta a guardare: approvato il nuovo piano triennale - Chiorino: “La scuola deve essere un luogo sicuro e di libertà, dove ogni ragazzo si senta accolto e mai solo” ... Si legge su cuneodice.it

piemonte approva nuovo pianoIn Piemonte nuovo piano di contrasto al cyberbullismo - Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato il nuovo piano triennale per contrastare il bullismo e cyberbullismo. msn.com scrive

piemonte approva nuovo pianoIl Piemonte approva il piano regionale delle attività estrattive - L'assessore Gallo: "Strumento che valorizza le risorse del sottosuolo come motore di sviluppo economico, ma in un perimetro chiaro di sostenibilità e tutela del paesaggio" ... Segnala novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Piemonte Approva Nuovo Piano