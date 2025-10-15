Il pieghevole più conveniente del momento | Motorola Razr 60 cala a 499€ su Amazon

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025

Motorola Razr 60 in offerta a 499€ su Amazon con sconto del 50%. Smartphone pieghevole con display 6.9" 120Hz, fotocamera 50MP OIS e Android 15 al minimo storico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

