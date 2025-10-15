Il piatto smart che rende mediterraneo ogni pasto

Nella giornata che richiama il valore del cibo e delle scelte quotidiane, arriva uno strumento pensato per semplificare la vita a tavola: il "piatto smart", guida visiva ispirata alla dieta mediterranea per comporre pasti equilibrati con vegetali, cereali integrali, proteine salutari e condimenti di qualità, in modo pratico e consapevole. Un gesto concreto per una .

