Il pianeta selvaggio sta per tornare in versione restaurata | ecco quando
Dal 3 novembre arriverà per la prima volta sul grande schermo in Italia la nuova versione restaurata in 4K de IL PIANETA SELVAGGIO, il capolavoro del cinema di animazione e di fantascienza diretto da René Laloux e disegnato da Roland Topor, distribuito in sala da CG Entertainment in collaborazione con Cat People. Le proiezioni (con la lista delle sale presto disponibile) saranno precedute dal corto LES ESCARGOTS, firmato sempre da Laloux e Topor. IL FILM. Premiato a Cannes e a Trieste nel 1973, Il pianeta selvaggio incanta ancora oggi con il suo messaggio attuale sulla deumanizzazione e l’oppressione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
