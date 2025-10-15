Il personaggio Gud corre per cambiare marcia
Due indizi fanno una prova. Allora non è vero che Albert Gudmundsson ha ’disimparato’ a giocare, oppure che sia entrato in una crisi di identità. No, perché quando la sua nazionale chiama, lui risponde con prestazioni che lasciano soddisfatto il ct Gunnlaugsson; ma che allo stesso tempo amplificano i sospiri dalle parti del Campo di Marte. Già, perché contro l’Ucraina sono arrivati due gol, nonostante la sconfitta rimediata nel finale, e con la Francia una gara solida, di sacrificio culminata con l’assist per Hlynsson che è valso il vantaggio, poi colmato da Mateta, per il definitivo 2-2. Nel mezzo tanta convinzione e qualità che hanno confermato quanto determinante potrebbe essere l’islandese nell’economia del gioco viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
