Il Pdi di Caserta ' candida' Della Ratta e Carozza per le Regionali

Nella giornata di ieri (14 ottobre) il Direttivo del Pd di Caserta si è riunito per discutere delle imminenti elezioni regionali e del ruolo che il circolo dovrà assumere in questa impegnativa campagna elettorale."Dopo una discussione partecipata ed eterogenea, non priva di un confronto franco.

pdi caserta candida rattaVERSO LE REGIONALI - Il circolo PD di Caserta propone Francesca Della Ratta e Gianmarco Carozza - 14:47:25 Martedì 14 ottobre il Direttivo del PD di Caserta si è riunito per discutere delle imminenti elezioni regionali e del ruolo che il circolo dovrà assumere in questa impegnativa campagna eletto ... Lo riporta casertafocus.net

