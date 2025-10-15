Il paradosso dell'India la nazione più popolosa del pianeta che non gioca mai i Mondiali di calcio

La nazione più popolosa al mondo non è mai riuscita a qualificarsi ai Mondiali e quando è stata invitata ha rifiutato. Le cause del mancato sviluppo del calcio in India, uno sport poco popolare e destinato a restare nell'ombra del cricket. 🔗 Leggi su Fanpage.it

