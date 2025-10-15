Il paradiso dei mici al bancone del bar Neko Cafè un’intuizione partita da Solaro
L’amore per i gatti si trasforma in un’impresa che, partendo da Solaro, dopo 10 anni è diventata una storia di successo a Milano, passando prima per il Giappone. Alba Claire Galtieri era studentessa universitaria in psicologia nel 2014, quando intraprese il viaggio verso Osaka, dove ha varcato per la prima volta la porta di un Neko Cafe. "Ero a migliaia di km dai miei gatti a casa, avvertivo un senso di colpa e una forte nostalgia e ho sentito un’emozione fortissima di accoglienza, mi sono trovata subito a casa. Così al rientro, ho pensato che avrei voluto fare la stessa cosa a Milano" racconta ricordando con emozione quel momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
