Il Papa da Mattarella ci ricorda qual è la nostra identità

Pace duratura vuol dire costruire una convivenza dignitosa, in nome del multilateralismo. Su questo Papa Leone XIV e Mattarella sono in totale sintonia (a differenza di quanto accade nuovamente a Gaza tra Hamas e Israele). Ieri però, nella sua visita ufficiale al Quirinale, il Papa ha lanciato un altro monito che facciamo nostro (anche per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Papa da Mattarella ci ricorda qual è la nostra identità

