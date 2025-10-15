Il Papa | Calo della natalità occorre aiutare le famiglie

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leone XIV auspica che l'Italia possa prendere misure per fare fronte al calo delle nascite. «Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità». 🔗 Leggi su Laverita.info

il papa calo della natalit224 occorre aiutare le famiglie

© Laverita.info - Il Papa: «Calo della natalità, occorre aiutare le famiglie»

Argomenti simili trattati di recente

papa calo natalit224 occorreIl Papa all'Italia: "Calo della natalita', occorre aiutare le famiglie" - Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del vodcast Il Piacere ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Papa Calo Natalit224 Occorre