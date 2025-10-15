Il Papa attraversa anche via della Conciliazione in papamobile
Papa Leone XIV ha deciso di cambiare il consueto itinerario del giro in papamobile per l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro e di attraversare anche via della Conciliazione, per salutare le migliaia di pellegrini presenti. Tantissimi i fedeli in piazza e lunghe code di pellegrini si registrano lungo le vie d’accesso al Vaticano. Nel corso del giro in papamobile della piazza, Prevost fermandosi ha ricevuto alcuni doni. Tra questi un mazzo di fiori e un grande panda peluche. Tra i bambini benedetti, invece, anche un piccolo vestito da Pontefice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Ottobre è il mese del Rosario, la preghiera del cuore che attraversa i secoli Tra le mani, i grani della fede; sulle labbra, parole che cambiano il mondo Sabato 11 ottobre, alle 18.00, Papa Leone invita tutti a recitarlo insieme da Piazza San Pietro. Per la pace, - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa attraversa anche via della Conciliazione in papamobile - Papa Leone XIV ha deciso di cambiare il consueto itinerario del giro in papamobile per l'udienza del mercoledì in piazza San Pietro e ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Il Papa in piazza per udienza,fedeli fino alla Conciliazione - Il Pontefice è arrivato in piazza per il giro in papamobile che precede la catechesi. Si legge su ansa.it
Il Papa: chiamati a essere segni di speranza e pace in un mondo disperato - Udienza generale con folla da record in piazza San Pietro: oltre 60mila pellegrini. Come scrive msn.com