il papa attraversa anche via della conciliazione in papamobile

Papa Leone XIV ha deciso di cambiare il consueto itinerario del giro in papamobile per l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro e di attraversare anche via della Conciliazione, per salutare le migliaia di pellegrini presenti. Tantissimi i fedeli in piazza e lunghe code di pellegrini si registrano lungo le vie d’accesso al Vaticano. Nel corso del giro in papamobile della piazza, Prevost fermandosi ha ricevuto alcuni doni. Tra questi un mazzo di fiori e un grande panda peluche. Tra i bambini benedetti, invece, anche un piccolo vestito da Pontefice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

