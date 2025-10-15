Il Papa al Quirinale

Nulla è lasciato al caso in una visita di Stato, scandita da un protocollo rigido, suggestivo e senza tempo. Figurarsi la scorta dell’ospite d’onore, il Papa, affidata ai corazzieri. Prima quelli in motocicletta, poi, nell’ultimo tratto del percorso, da Piazza Venezia al Colle, gli altri, trentadue, in sella ai cavalli delle scuderie del Quirinale. Tutto fila liscio per la prima visita di Leone XIV a un Capo di Stato. Meno di quattro chilometri da coprire per ascendere al Colle dal Palazzo apostolico, sotto il tiro incrociato degli smartphone dei turisti che, assiepati tra la Fontana di Trevi e il Pantheon, hanno immortalato il drappello di auto e destrieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa al Quirinale

