Il Palmieri per Pasolini | il progetto a cinquant’anni dalla scomparsa dell’intellettuale

Lecceprima.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - “Pasolini 50°: l’eredità di una visita al Palmieri”: è questo il tema del progetto del Liceo Palmieri di Lecce in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini.L’evento, promosso dallo storico Liceo leccese, che gode del patrocinio della Provincia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

palmieri pasolini progetto cinquant8217anniAl Liceo Palmieri di Lecce il progetto "Pasolini 50°" - “ Pasolini 50°: l’eredità di una visita al Palmieri ”: è questo il tema del progetto del Liceo Palmieri di Lecce in occasione della cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Secondo leccesette.it

palmieri pasolini progetto cinquant8217anniL’ultimo Pasolini, 50 anni dopo: il Salento rivive lo storico incontro. A Calimera dieci giorni prima di morire - La morte di uno dei più grandi intellettuali del ventesimo secolo è avvenuta la notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975. Da msn.com

