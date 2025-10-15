Ogni volta che sento parlare del Pakistan e della sua “lotta al terrorismo”, mi torna in mente una frase che lessi anni fa: chi gioca con il fuoco, prima o poi si brucia. E secondo me, è esattamente quello che sta succedendo oggi a Islamabad. Tutto è cominciato venerdì 11 ottobre, quando i Talebani pakistani (TTP) hanno rivendicato una serie di attentati nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan, al confine con l’Afghanistan. Tra gli obiettivi, anche una scuola di polizia colpita da un attentatore suicida e poi da un assalto armato, venti agenti e tre civili sono rimasti uccisi, insieme a cinque persone in scontri separati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Pakistan sotto attacco dei talebani sconta un’ambiguità mai davvero risolta