Il nuovo WhatsApp cambierà il modo in cui vedi emoji e sticker nelle conversazioni
WhatsApp continua a perfezionare l’esperienza utente con aggiornamenti mirati che rispondono alle esigenze di personalizzazione e accessibilità, nonostante tante siano le polemiche. L’ultimo update per iOS, disponibile attraverso il TestFlight Beta Program con la versione 25.29.10.73, porta una novità che molti attendevano: la possibilità di gestire individualmente le animazioni di emoji, sticker e GIF all’interno delle conversazioni. Una funzionalità che non rappresenta solo un vezzo estetico, ma un vero strumento per rendere l’app più inclusiva e adattabile alle preferenze di ciascuno. Questa implementazione segue quanto già rilasciato per Android nella versione 2. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
? Si informa tutta la cittadinanza che è attivo il canale WhatsApp del comune di Zollino. Un nuovo servizio di comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini che permetterà di ricevere direttamente sul vostro smartphone o computer, informazioni puntuali - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp prepara una nuova sidebar per iPad: ecco come cambierà l'interfaccia sui tablet Apple - In arrivo una nuova sidebar per WhatsApp su iPad, ispirata alla versione Mac, pensata per ottimizzare la navigazione e migliorare l'esperienza d'uso. msn.com scrive
WhatsApp, la nuova funzione in arrivo cambierà tutto: non userai più l’app allo stesso modo, ecco le novità - L’app di messaggistica più famosa al mondo, continua a sorprendere con le sue novità. Da blitzquotidiano.it
C’è un nuovo modo per entrare nei gruppi di WhatsApp - Finora su WhatsApp solo gli amministratori avevano il controllo assoluto sui link di invito ai gruppi, decidendo se e quando condividerli per permettere l’ingresso di nuovi membri. fanpage.it scrive