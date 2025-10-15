WhatsApp continua a perfezionare l’esperienza utente con aggiornamenti mirati che rispondono alle esigenze di personalizzazione e accessibilità, nonostante tante siano le polemiche. L’ultimo update per iOS, disponibile attraverso il TestFlight Beta Program con la versione 25.29.10.73, porta una novità che molti attendevano: la possibilità di gestire individualmente le animazioni di emoji, sticker e GIF all’interno delle conversazioni. Una funzionalità che non rappresenta solo un vezzo estetico, ma un vero strumento per rendere l’app più inclusiva e adattabile alle preferenze di ciascuno. Questa implementazione segue quanto già rilasciato per Android nella versione 2. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il nuovo WhatsApp cambierà il modo in cui vedi emoji e sticker nelle conversazioni