Il nuovo tanga di Kim Kardashian simula il cespuglio
Kim Kardashian ne ha combinata un’altra delle sue. Non si può certo dire che l’imprenditrice non sappia come attirare l’attenzione. La sua azienda di shapewear, Skims, ha appena lanciato il suo prodotto più controverso di sempre: una linea di micro tanga con peli pubici sintetici. Inutile dire che le polemiche sono seguite a stretto giro. Il cespuglio. Kim pubblicizza gli slip “Quanto sono divertenti?”, ha chiesto Kim Kardashian ai follower nelle storie Instagram, mostrando i nuovi slip. “È una follia. Skims, baby!”, ha aggiunto l’imprenditrice. I fan, naturalmente, sono rimasti di stucco. Il prodotto, descritto sul sito ufficiale del brand come “la mutandina più audace mai creata”, è andato completamente esaurito in poche ore dal lancio. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
