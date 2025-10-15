Il nuovo maccartismo di Trump è anche peggio dell’originale

Trump valuta il ricorso all'Insurrection Act per dispiegare l'esercito nelle città americane, mentre per JD Vance Chicago ha ormai un tasso di omicidi paragonabile a quello delle peggiori città del

