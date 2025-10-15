Il nuovo MacBook Pro 14 M5 è velocissimo e costa meno L’alimentatore però va preso a parte

Apple ha annunciato oggi il nuovo MacBook Pro da 14” con processore M5. Sulla carta è il laptop con grafica integrata più veloce che si possa avere, anche in ambito IA, e costa 100 euro in meno rispetto al modello attuale. Dalla confezione sparisce l'alimentatore, lo chiede l’Europa.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il nuovo MacBook Pro 14” M5 è velocissimo e costa meno. L’alimentatore, però, va preso a parte

APPLE: NUOVO MACBOOK PRO M5 UFFICIALE - FINALMENTE SI QUALCOSA SI MUOVE https://youtu.be/zgmBRMPUam8?si=tpdp7aWsdARnLPDr… via @YouTube #Apple #MacBookProM5 #iOS261 #video #iphone - X Vai su X

MacBook Pro M5 14” promette 24 ore di autonomia e ancora più potenza - Come anticipato, Apple ha appena annunciato il nuovo MacBook Pro da 14 pollici dotato del chip M5 di ultima generazione, che apporta significativi miglioramenti in termini di prestazioni, capacità AI ... Riporta macitynet.it

Apple annuncia il MacBook Pro da 14 pollici con il nuovo chip M5 | Prezzi Italia - Come previsto, Apple ha annunciato un aggiornamento del MacBook Pro da 14 pollici, dotata del nuovo processore M5 che offre miglioramenti soprattutto alle elaborazioni grafiche e ai flussi di lavoro b ... Si legge su msn.com

MacBook Pro 14 e M5: Apple accelera l'AI con 24 ore di autonomia - Apple svela il MacBook Pro 14 con M5: oltre 3,5x prestazioni AI, GPU rinnovata, SSD doppio, 24 ore di autonomia e macOS Tahoe per professionisti e creativi. Si legge su msn.com