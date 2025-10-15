Il nuovo MacBook Pro 14 M5 è velocissimo e costa meno L’alimentatore però va preso a parte

Dday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato oggi il nuovo MacBook Pro da 14” con processore M5. Sulla carta è il laptop con grafica integrata più veloce che si possa avere, anche in ambito IA, e costa 100 euro in meno rispetto al modello attuale. Dalla confezione sparisce l'alimentatore, lo chiede l’Europa.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Il nuovo MacBook Pro 14” M5 è velocissimo e costa meno. L’alimentatore, però, va preso a parte

