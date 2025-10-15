Il nuovo hub di Conapi il consorzio che unisce 600 apicoltori da tutta Italia custodirà 5mila tonnellate di miele in modo sostenibile Così ce ne sarà sempre per tutti E per i bambini c' è pure il Parco delle api e del miele

P rovate a immaginare 5mila tonnellate di miele custodite in modo ultra sostenibile sull’ Appennino, a Monterenzio, 6mila abitanti nella Valle dell’Idice, Emilia vicinissima alla Toscana. È così che Conapi, il consorzio che unisce 600 apicoltori da tutta Italia  con il marchio Mielizia triplica la sua capacità di stoccaggio, e alla giusta temperatura, il che giova a tutti, anche alle nostre colazioni e alle nostre merende. “Il Sentiero del Miele”: a Como nasce un alveare urbano X Il cambiamento climatico ha reso infatti più incerte le stagioni e la produzione delle pur organizzatissime api, e poter stivare significa poter gustare questo tesoro naturale senza soluzione di continuità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

