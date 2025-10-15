Il nuovo film su Batman del 2026 può persino mostrare a Christopher Nolan come si fa 14 anni dopo

Nel 2026 uscirà un nuovo film su Batman, che avrà l'opportunità di mostrare a Christoper Nolan come adattare una trama che non è riuscito a raccontare 14 anni fa. Ci sono molti progetti in cantiere per la DC alla Warner Bros., con James Gunn che sta lavorando alacremente sia sul versante live-action che su quello animato per mettere insieme un franchise che funzioni sia come unità collettiva che come progetti collaterali separati. Il nuovo film su Batman in uscita nel 2026 sembra essere un'uscita non collegata alla DCU e sta adattando una delle migliori trame di Batman della DC. Il nuovo film si chiama Batman: Knightfall e, per i fan della DC Comics, questa è una grande notizia.

