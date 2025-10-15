Il nuovo avvocato di Andrea Sempio… Garlasco quel nome pronunciato da Massimo Lovati

Garlasco, c’è grande attesa per conoscere il nome del nuovo avvocato di Andrea Sempio. Colui che affiancherà Angela Taccia dopo la revoca dell’incarico a Massimo Lovati. Il 36enne, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, ha infatti deciso di cambiare strategia legale dopo il caos che si è scatenato sul suo (ormai) ex difensore. Nelle ultime ore sono cominciati a circolare diversi nomi, ma a sorprender tutti è stato ancora una volta Lovati, che in diretta tv ha rivelato chi potrebbe subentrargli. Durante la diretta, Lovati non ha nascosto una certa amarezza per l’epilogo del rapporto professionale con Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it