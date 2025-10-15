Il nuovo avvocato di Andrea Sempio… Garlasco quel nome pronunciato da Massimo Lovati
Garlasco, c’è grande attesa per conoscere il nome del nuovo avvocato di Andrea Sempio. Colui che affiancherà Angela Taccia dopo la revoca dell’incarico a Massimo Lovati. Il 36enne, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, ha infatti deciso di cambiare strategia legale dopo il caos che si è scatenato sul suo (ormai) ex difensore. Nelle ultime ore sono cominciati a circolare diversi nomi, ma a sorprender tutti è stato ancora una volta Lovati, che in diretta tv ha rivelato chi potrebbe subentrargli. Durante la diretta, Lovati non ha nascosto una certa amarezza per l’epilogo del rapporto professionale con Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Sempio ha revocato #Lovati. Lui e la #Taccia comunicheranno ufficialmente il nome del nuovo avvocato del pool difensivo venerdì 17 ottobre. Dai, almeno non sono superstiziosi, magari sperano in un buon auspicio #Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato a favore del figlio Edoardo - X Vai su X
Garlasco, Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati: «Auguro a chi mi succederà buon lavoro» - A distanza di anni dal delitto di Garlasco, la vicenda giudiziaria che ruota attorno al nome di Andrea Sempio continua a intrecciarsi con nuovi sviluppi, cambi di strategia e riflessi ... msn.com scrive
Andrea Sempio revoca l’incarico a Massimo Lovati/ Svolta a Garlasco, a breve annunciato un nuovo avvocato - Delitto di Garlasco, Lovati non più l'avvocato di Sempio: è arrivata la decisione dell'indagato, ecco che cosa ha deciso sulla sua difesa ... Da ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo le recenti dichiarazioni del legale in tv. Riporta alfemminile.com