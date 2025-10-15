Il nuovo Apple Vision Pro 2025 fa rima con M5 il chip che segna tutte le novità del visore

Apple rinnova il Vision Pro con il chip M5: prestazioni più "fluide", refresh rate fino a 120 Hz e una fascia più comoda. visionOS 26 aggiunge video 360°, nuove Personas e più autonomia. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il nuovo Apple Vision Pro 2025 fa rima con M5, il chip che segna tutte le novità del visore

