Il nuovo Apple Vision Pro 2025 fa rima con M5 il chip che segna tutte le novità del visore
Apple rinnova il Vision Pro con il chip M5: prestazioni più "fluide", refresh rate fino a 120 Hz e una fascia più comoda. visionOS 26 aggiunge video 360°, nuove Personas e più autonomia. 🔗 Leggi su Dday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Apple anticipa il nuovo MacBook Pro con un video: "in arrivo qualcosa di potente" - X Vai su X
Nuovo LISTINO PREZZI AL RIBASSO: Aggiornato 14/09/2025 Prodotti IPhone Apple Garanzia EU : 1 anno Prodotti Garanzia ITALIA : 2 Anni (+30€) APPLE Apple Watch SE 2024 44mm 240€ Apple Watch 10 46mm 385€ (OFFERTA) Apple Watch 10 42mm 3 - facebook.com Vai su Facebook
Apple presenta il nuovo Apple Vision Pro con chip M5: più potenza, maggiore autonomia e nuove esperienze con visionOS 26 - Apple presenta il nuovo Vision Pro con chip M5, prestazioni superiori, display più nitido, maggiore comfort grazie alla nuova Dual Knit Band e funzioni avanzate con visionOS 26. Lo riporta ispazio.net
Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro - Apple ha svelato il nuovo chip M5 con CPU a 9/10 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro. Come scrive msn.com
Apple pronta a lanciare nuovi prodotti con chip M5: in arrivo iPad Pro, Vision Pro e MacBook Pro - Elemento comune dei tre nuovi dispositivi sarà il chip Apple M5, destinato a debuttare proprio in questa tornata di aggiornamenti. Riporta cellulare-magazine.it