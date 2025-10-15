Il Novecento è finito a Sharm

Da una parte il controverso manifestarsi nelle piazze e nei mari di quella che è stata chiamata la "generazione Gaza". Dall'altra il solenne storico accordo voluto da Donald Trump e firmato lunedì a Sharm el-Sheikh. Ebbene, intorno a questi due eventi si sta sviluppando, sui media e nella politica, una battaglia tra opposte mitologie: quale dei due avvenimenti ha suonato la sveglia al mondo per indurlo a voltare pagina? Gran parte della sinistra intellettuale italiana, ispirata dalla scrittura sempre suggestiva di Alessandro Baricco, è rimasta talmente affascinata dalle piazze pro Pal da interpretarle come un trasparente segnale della fine del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

